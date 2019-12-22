الناتو: داعش ما زال يشكل خطراً على العراق ونساعد لمنع ظهوره مرة أخرى

2019/12/22 | 09:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ، أن تنظيم داعش الإرهابي ما زال يمثل خطراً على العراق رغم إحراز تقدم في القضاء عليه، مبيناً أن الحلف يساعد العراقيين للحيلولة دون ظهور هذا التنظيم مرة أخرى.

وخلال اجتماع ممثلي دول مبادرة إسطنبول للتعاون مع حلف شمال الأطلسي، قال ستولتنبرغ، إن الشراكة مع دول الخليج أصبحت أفضل وأكثر فعالية، مؤكداً أن أمن الخليج من أمن الناتو.

وأكد على تعاون أعضاء مبادرة إسطنبول، التي تضم الكويت وقطر والبحرين والإمارات مع الحلف، مشيراً في الوقت نفسه إلى تعاون كل من السعودية وسلطنة عمان غير الأعضاء في المبادرة لما فيه مصلحة أمن منطقة الخليج ودول حلف شمال الأطلسي.

من جانبه، تحدث نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرسيا جيوانا، عن التعاون بين الناتو والكويت، وقال إن "الناتو لا يقوم بتدريبات عسكرية مع الجانب الكويتي لتعزيز قدراتها فحسب، بل في التعاون السيبراني والتعليم العسكري".

وشدد جيوانا على أن "الناتو ينظر إلى أمن منطقة الخليج كجزء من أمن المنطقة الأوروبية والعالم"، لافتاً إلى أن "الأمن لا يمكن أن يتجزأ".

يتبع.



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بغداد اليوم - بغداد

كشفت لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب، السبت 21 كانون الاول 2019، عن ابرز الإنجازات التي حققتها منذ فترة تشكيلها، لافتة الى ان المشكلة الوحيدة هي تغيير النظام الحالي.

وقال عضو اللجنة حنين قدو، في حديث لـ (بغداد

بغداد اليوم ـ بغداد

أكد المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، سعد الحديثي، اليوم السبت، عدم تمكن حكومة تصريف الأمور اليومية، من إرسال مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020، إلى مجلس النواب.

وقال الحديثي في تصريح صحفي، إن &qu

بغداد اليوم ـ متابعة

دعا رئيس كتلة الاصلاح والاعمار، صباح الساعدي، السبت، القوى السياسية الى الابتعاد عن سياسة "تدوير الوجوه الفاسدة"، فيما اشار الى أنها الفرصة الاخيرة لهم.

وقال الساعدي في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "

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