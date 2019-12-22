خطورة تبييض الأسنان أثناء الحمل

2019/12/22 | 09:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية، من إجراء تبييض الأسنان أثناء الحمل، خاصة في الثلث الثالث من الحمل.

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