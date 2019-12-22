الكشف عن مواصفات هاتف 5G المتطور

2019/12/22 | 09:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومن المفترض أن تكون شاشة الهاتف من نوع AMOLED بمقاس 6.5 بوصة، بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، أما أبعاد الهيكل فستأتي (159.5/72.4/7.7 ) ملم.

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