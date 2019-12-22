وفاة أيقونة مكافحة الفقر في بنغلاديش والعالم

2019/12/22 | 09:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي فاضل حسن عابد، عميد مكافحة الفقر في موطنه والعالم ومؤسس منظمة “براك” البارزة غير الحكومية عن 83 عاما في بنغلاديش، حسبما أعلنت منظمته.وعابد الذي صار بمثابة أيقونة عالمية لمكافحة الفقر، ولد في أسرة ثرية في بنغلاديش، ودرس في اسكتلندا، وعمل في القسم المالي بإحدى الشركات قبل أن يؤسس منظمة “براك” عام 1972.وتحولت

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