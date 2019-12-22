رسميا.. إيران تستأنف رحلاتها الجوية إلى العراق

2019/12/22 | 09:20 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير مكتب شؤون التخطيط لزيارة العتبات المقدسة في منظمة الحج والزيارة الإيرانية صحبت الله رحماني،

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