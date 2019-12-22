قطع طرق واضراب بمحافظتين ومناوشات بين محتجين وقوات أمنية في ثالثة

2019/12/22 | 09:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شهدت عدة محافظات عراقية، اليوم الاحد، قطع طريق رئيسة، واضراباً عن الدوام، استجابة لدعوات المتظاهرين.

وقال مصدر لشفق نيوز انه تم قطع جميع الشوارع الرئيسة والجسور في الكوت وتعطيل الدوام بشكل كامل.

واضاف ان محتجين اغلقوا البوابة الرئيسة لجامعة المثنى استجابة لدعوات الإضراب العام.

وتابع المصدر انه تم غلق الطريق المؤدي الى تربية البصرة، مع اعادة فتح تقاطعات التأميم والتجاري والموفقية وسط المدينة، بعد مناوشات بين الاجهزة الامنية ومحتجين.

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