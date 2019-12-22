نائب: محاولة البعض فرض شخصية متحزبة لمنصب رئيس الحكومة لن يعيد الامن والاستقرار

2019/12/22 | 09:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد/ الفرات نيوز} تحدث النائب عن سائرون، سلام الشمري، الأحد، عن محاولة البعض فرض شخصية حزبية لمنصب رئيس الحكومة.

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