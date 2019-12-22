إغلاق المطعم الكوري الشمالي الوحيد في الشرق الأوسط

2019/12/22 | 09:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /توقف مطعم يديره عمال من كوريا الشمالية في أبو ظبي بالإمارات العربية عن العمل قبل حلول الموعد النهائي لتنفيذ عقوبات الأمم المتحدة التي لا مثيل لها في التاريخ ضد كوريا الشمالية.وقالت مصادر في العاصمة الإماراتية يوم أمس السبت، إن مطعم أوكريو (Okryu-gwan) في فندق غراند ميلينيوم الوحدة بأبو ظبي قد أغلق مؤخرا.وتفرض […]

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