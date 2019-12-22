صورة نادرة لشقيقة “عادل إمام” في حفل خطوبتها

2019/12/22 | 09:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” صورة نادرة من حفل خطوبة شقيقة الفنان عادل إمام، والتى تزوجت الفنان الراحل مصطفى متولى.وظهر فى الصورة الفنان عادل إمام وهو جالس بجوار شقيقته يراقب العروسين وهما يرتديان دبلة الخطوبة.ولاقت الصورة إعجاب المتابعين على “إنستجرام”، حيث جاءت التعليقات جميعها إيجابية تشيد بجمال شقيقة […]

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