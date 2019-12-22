2019/12/22 | 09:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرّب موقع 4apk المتخصص بشؤون التقنية شكل ومواصفات الهاتف الذي ستطرحه شركة OPPO قريبا ليكون واحدا من بين أفضل الأجهزة الذكية في الأسواق.وبالنظر للصور المسربة نلاحظ أن هاتف Reno 3 Pro 5G المتوقع أن يطرح في 26 ديسمبر الجاري سيأتي بشاشة كبيرة تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية للجهاز تقريبا، فيها ثقب صغير مخصص للكاميرا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن مواصفات هاتف 5G المتطور من OPPO وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن مواصفات هاتف 5G المتطور من OPPO) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن مواصفات هاتف 5G المتطور من OPPO) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).