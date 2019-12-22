ناسا تكشف عن رواد الفضاء الـ11 لبعثات الفضاء السحيق

2019/12/22 | 09:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة ناسا عن أحدث قائمة لأسماء رواد الفضاء الذين “سيصبحون مؤهلين لرحلات الفضاء”، على حد قولها، بما في ذلك المهمة القمرية المأهولة “أرتميس” وبعثات المريخ في نهاية المطاف.وتخرج رواد الفضاء ضمن القائمة، بعد عامين ونيف من التدريب استعدادا لاستكشاف الكون، وسيقضي العديد منهم بعض الوقت على المحطة الفضائية الدولية، فيما ستساعد قلة مختارة

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