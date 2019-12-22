“كوبا” تعيين أول رئيس وزراء للبلاد منذ 1976

2019/12/22 | 09:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / انتخبت الجمعية الوطنية في كوبا، أمس السبت، مانويل ماريرو وزير السياحة عام 2004، لمنصب رئيس الوزراء الملغى في البلاد منذ عام 1976.وأعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز- كانيل، لدى تزكيته ماريرو لأعضاء الجمعية، أن المقترح لقي الموافقة الواجبة من قبل المكتب السياسي للحزب الشيوعي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وانعقدت الجمعية […]

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