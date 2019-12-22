تحقيق يكشف ثغرة أمنية

2019/12/22 | 09:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة نيويورك تايمز، مؤخرا، ثغرة أمنية خطيرة في الاتصالات الهاتفية للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وسط مخاوف من أن توفر "منفذا" للتجسس على ساكن البيت الأبيض.

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