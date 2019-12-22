2019/12/22 | 09:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التربية، امس السبت، وجود تنسيق مع وزارة الداخلية لمنع تهديد المدارس، مشيدة بدور المرجعية الدينية العليا لتأكيدها المستمر على اهمية انتظام الدوام في المدارس.واوضح المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح لوكالة الانباء العراقية(واع) واطلعت عليه وكالة صدى , أن “العلم فريضة أوصت بها جميع الشرائع السماوية ، وان المرجعية رفضت في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تنسق مع الداخلية لمنع تهديد المدارس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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