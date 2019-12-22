2019/12/22 | 09:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة النزاهة عن قيامها بضبط معاملات سلف مصروفة لتنفيذ أعمال وهمية في مديرية توزيع كهرباء الأنبار، مبينة أن مجموع مبالغ السلف يصل إلى قرابة 850 مليون دينار.دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن العملية، أشارت إلى تمكن ملاكات مكتب تحقيق الهيأة في الأنبار من ضبط (32) معاملة صرف سلف خلال عامي (2018

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة تضبط معاملات صرف سلف لأعمال وهمية في كهرباء الأنبار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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