للسنة الجديدة .. كوليوس بعرض سعر خيالي

2019/12/22 | 09:52 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة البلاد المتحدة الوكيل الحصري لسيارات رينو الفرنسية في العراق، الأحد، عن عروض جديدة في أسعار البيع بمناسبة السنة الجديدة 2020.

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