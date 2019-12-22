محمد أبو قمر - الكذابون

2019/12/22 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر لا أحد يقبل الاضطهاد والعنصرية إلا إذا كان منزوع الإنسانية محشو عقله بأفكار إرهابية دموية وعنصرية بائدة ، لكن الضجيج المشبوه الذي يثيره البعض سواء في مصر أو خارجها يستحق التأمل فيه مليا ، لأن الانجرار تحت زعم المبادي والقيم والعواطف الدينية سيجعلنا مثل هؤلاء الذين ينطبق عليهم المثل المصري الذي يصفهم بكدابين الزفة ، وبالفعل كثيرون إنجروا كالخراف وساهموا في تضخيم الدعايات الخبيثة المشوهة إما بحسن ني......

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