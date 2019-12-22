البيطرة تعلن نجاح حملتها للتحصين الوقائي ضد مرض الحمى القلاعية

2019/12/22 | 09:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة عن نجاح حملة التحصين الوقائي بلقاح الحمى القلاعية للأبقار والجاموس لعام 2019.

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