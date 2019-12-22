JBL تطلق سماعات لاسلكية تشحن نفسها من الضوء

2019/12/22 | 10:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت عملاقة صناعة تقنيات الصوت JBL عن سماعة لاسلكية جديدة قادرة على شحن بطارياتها من الضوء.وأشارت ل JBL إلى أن سماعة Reflect Eternal الجديدة مطروحة للبيع حاليا على موقعها الرسمي على الإنترنت بسعر 99 دولارا.ومن أبرز ما يميز هذه السماعات هو أنها مزودة بألواح صغيرة للطاقة Powerfoyle، يمكنها شحن البطارية عند تعريضها لضوء الشمس

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