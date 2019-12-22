2019/12/22 | 10:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلعب الفيتامين بي 12 دورا رئيسيا في دعم الوظائف الحيوية للجسم، لذلك، فإن نقصه يمكن أن يسبب عددا من الأعراض الجسدية والعصبية، وقد تزداد سوءا إذا لم تتم معالجتها.ويحذر الأطباء الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا ويتجنبون جميع أنواع المنتجات الحيوانية، بأنهم معرضون لخطر الإصابة بنقص حاد في فيتامين بي 12، وهذا يجلب خطر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحمية النباتية تهدد متبعيها بنقص فيتامين أساسي في أداء الدماغ والجهاز العصبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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