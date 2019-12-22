في ليلة تألق استثنائية مبابي يبرز أمام مقتحم صغير

2019/12/22 | 10:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الأضواء من زملائه خلال مواجهتهم الفريق الضيف أميان، السبت، في الجولة 19 من الدوري الفرنسي.وسجل مبابي ثنائية ونيمار وماورو إيكاردي، في الدقائق 10 و46 و65 و84، بينما قلص ستيفن ميندوزا الفارق لأميان بهدف في الدقيقة 70، لتنتهي المباراة بفوز فريق العاصمة الباريسية برباعية لهدف.ويدخل سان جيرمان

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