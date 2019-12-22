قديروف يتحدى المقاتل المشاغب

2019/12/22 | 10:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، امس السبت، عبر صفحته على “إنستغرام” المقاتل الروسي في الفنون القتالية المختلطة “MMA ألكسندر إميليانينكو إلى نزال.وسأل قديروف، المعروف بحبه للرياضات القتالية، متابعيه حول ماهية الرياضة التي عليه منازلة إميليانينكو، إن كان نزالا في الملاكمة أو في الفنون القتالية المختلطة؟ وقال قديروف في الفيديو الذي نشره: “مساء الخير

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