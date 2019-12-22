2019/12/22 | 10:14 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد من الطلبة يقطعون شارع الساعة المؤدي إلى تربية البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/22 | 10:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدد من الطلبة يقطعون شارع الساعة المؤدي إلى تربية البصرة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدد من الطلبة يقطعون شارع الساعة المؤدي إلى تربية البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).