محتجو البصرة يغلقون مبنى تربية المحافظة من جديد

2019/12/22 | 10:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الاحد، بأن المتظاهرين في المحافظة أقدموا على غلق مبنى تربية محافظة البصرة.وقال المصدر في حديث لـ “يس عراق”، إن “المتظاهرين في البصرة أقدموا على إغلاق مبنى مديرية تربية المحافظة مجدداً، بعد إغلاقها سابقاً قبل أكثر من 30 يوماً”.وكان مصدر أمني قد أفاد، الاحد، بأن طلاب المدارس الثانوية […]

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