الجيش السوري يوسع سيطرته باتجاه معرة النعمان

2019/12/22 | 10:16 - المصدر: العهد نيوز

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وسع الجيش العربي السوري، مجال سيطرته في الريف الشرقي لمعرة النعمان، بعد أن أحكمها على قرى جديدة، قربته أكثر من الطريق الدولي الذي

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