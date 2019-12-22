صوت الحوت.. هاشتاج يجتاح تويتر

2019/12/22 | 10:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج “صوت الحوت” فى الساعات الأخيرة من اليوم السبت نظرًا لما سببه أصوات الحيتان المنتشرة على البحر المتوسط فى مصر والجزائر وليبيا ذعرًا لدى المواطنين .وجاءت تغريدات الجماهير كالتالى : صوت خفيف ارعب الجميع وتبروا من الترفيه اصاب العالم الخوف والذهول فما بالكم إ: ( إِذَا وَقَعَتِ […]

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