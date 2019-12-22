صور.. استمرار الإضراب في مدارس الديوانية وجامعة المثنى

2019/12/22 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

واصل معلمو ومدرسو وطلاب مدارس قضاء الشامية، في محافظة الديوانية، وطلاب جامعة المثنى، الاضراب عن ال...





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