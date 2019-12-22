2019/12/22 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم
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واصل معلمو ومدرسو وطلاب مدارس قضاء الشامية، في محافظة الديوانية، وطلاب جامعة المثنى، الاضراب عن ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صور.. استمرار الإضراب في مدارس الديوانية وجامعة المثنى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
واصل معلمو ومدرسو وطلاب مدارس قضاء الشامية، في محافظة الديوانية، وطلاب جامعة المثنى، الاضراب عن ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صور.. استمرار الإضراب في مدارس الديوانية وجامعة المثنى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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