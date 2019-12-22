2019/12/22 | 10:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الرحالة السوري عدنان عزام، إهداء حصان عربي أصيل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعبيرا عن عرفان سوريا على مساعدتها في محنتها بأحلك مراحل تاريخها.وبدأ عزام رحلته الطويلة والشاقة مشيا على قدميه في أبريل الماضي من دمشق، مرورا بالعراق وإيران وأذربيجان حتى وصل إلى داغستان والشيشان الروسيتين مطلع ديسمبر، قبل أن يصل إلى موسكو ليقطع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرحالة السوري عدنان عزام يزور موسكو ليهدي بوتين نجمة الشام وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرحالة السوري عدنان عزام يزور موسكو ليهدي بوتين نجمة الشام) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرحالة السوري عدنان عزام يزور موسكو ليهدي بوتين نجمة الشام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).