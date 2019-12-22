2019/12/22 | 10:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجموعة كبيرة من الأخبار، حققت بعضها قراءات عالية، وحصدت اهتمام آلاف القرّاء، من أبرزها: الظهور الأول لـ ابنة حسن يوسف وشمس البارودىحرص الفنان الكبير حسن يوسف على حضور حفل نايل دراما فى ظهور نادر له، عقب تداول الصورة التى جمعته بالعائلة وزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودى.فى أول ظهور علامات الحمل تظهر على يسرا اللوزيحرصت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تريند الفن ظهور لافت لابنة حسن يوسف وشمس البارودي حمل يسرا اللوزي هجوم إليسا على ميريام فارس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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