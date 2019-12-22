بعد إغلاقها من قبل متظاهرين... القوات الامنية تفتح بعض الشوارع في مركز البصرة

2019/12/22 | 10:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

فتحت القوات الأمنية، اليوم الاحد، بعض الشوارع والتقاطعات بمركز محافظة البصرة بعد قطعها من قبل المتظاهرين صباح اليوم، في حين بقي تقاطعي التجاري والموفقية مقطوعين.

وذكر مراسل "الغد برس" إن القوات الأمنية استعادت السيطرة على تقاطعات الكزيزة والعسكري والجمعيات وشارع بغداد وقامت بفتحها، فيما أشار إلى أن الجسر الرابط بين قضاء شط العرب ومركز البصرة سالك من كلا الاتجاهين وسط تواجد القوات الأمنية فضلا عن تقاطع الطويسة والجمهورية.

الى ذلك اكد عدد من المتظاهرين ان قطعهم للطرق يأتي بأمر الشعب والمرجعية وفق قولهم لمنع اختيار رئيس للوزراء من قبل الاحزاب معربين عن رفضهم لكل المرشحين الذين تم تسميتهم وعرضهم عبر وسائل الاعلام فضلا عن رفضهم لتسويف الجهات المعنية لمطالبهم وتأخير تنفيذها ومطالبين بوقف استخدام القمع ضد المتظاهرين، ومشيرين في الوقت ذاته الى انهم سيستمرون بتنفيذ الاضراب وقطع الطرق يوم غد وبعده".

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