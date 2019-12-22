شرطة ديالى تنفذ عملية امنية في ناحية المنصورية شرق بعقوبة

2019/12/22 | 10:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاحد، عن تنفيذ عملية امنية في ناحية المنصورية ٤٥ كم شرق مدينة بعقوبة.

وقالت القيادة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "عملية امنية تم تنفيذها في ناحية المنصورية شرق مدينة بعقوبة وشملت تفتيش عدد من المناطق والقرى في الناحية".

وأوضحت ان "هذه العملية الامنية تهدف لبسط الامن والاستقرار في هذه المناطق والقضاء على الخلايا النائمة لعصابات داعش الارهابية".

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