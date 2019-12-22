الانواء الجوية تكشف عن طقس آخر أيام 2019

2019/12/22 | 10:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبةل وهي من الأيام الأخيرة للعام الحالي 2019.

وذكر بيان للهيأة تلقت "العهد نيوز"

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