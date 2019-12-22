2019/12/22 | 10:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهاد 4 من شرطة حماية النفط بهجوم انتحاري في بيجي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/22 | 10:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد 4 من شرطة حماية النفط بهجوم انتحاري في بيجي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد 4 من شرطة حماية النفط بهجوم انتحاري في بيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).