نائب يعلن الانسحاب من تحالف البناء ويتهمه بالخضوع لإملاءات خارجية

2019/12/22 | 10:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن النائب علي الصجري، الأحد (22 كانون الأول، 2019) الانسحاب من تحالف البناء، فيما اتهمه بالخضوع لإملاءات خارجية.

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بغداد اليوم- بغداد

أكد المتحدث باسم كتلة صادقون النيابية، نعيم العبودي، الأحد (22 كانون الأول 2019)، أن رئيس الحكومة القادم لن يكون من مزدوجي الجنسية.

وقال العبودي في تغريدة له على منصة "تويتر" تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "استنادا

بغداد اليوم- بغداد

حذر النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، الأحد (22 كانون الأول 2019)، من عدم الاستماع لصوت الشعب، ويحذر من التمسك بالمرشحين غير المستقلين لمنصب رئاسة الوزراء.

وقال الشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "يجب الابتعاد عن

بغداد اليوم- الناصرية

أقدم عدد من المتظاهرين، الأحد (12 كانون الأول 2019) على قطع ثلاثة جسور رئيسة وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن عدداً من المتظاهرين، أقدموا على قطع جسر الحضارات، والزيتون، والنصر، وسط مدين

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