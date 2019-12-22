ملئ استمارة قاعدة بيانات وزارة التخطيط التي توفر فرص العمل

2019/12/22 | 10:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ تقوم وزارة التخطيط العراقية بمراجعة تكافؤ الفرص في الوظائف الحكومية والعدالة بالتوزيع للخريجين من حملة شهادات :- الدبلوم المهني (الاعداديات المهنية) والدبلوم الفني البكلوريوس الدبلوم العالي الماجستير الدكتوراه ولكافة الاختصاصات رابط استمارة وزارة التخطيط لملئ المعلومات وبجهد مشترك مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال اعداد قاعدة بيانات لضمان ان تكون القاعدة شاملة لجميع […]

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