جميع تواقيع لتقديم شكوى رسمية ضد نادي النجف

2019/12/22 | 10:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف كشف مصدر في نادي النجف الرياضي، اليوم الاحد، عن عزم عدد من اللاعبين تقديم شكوى رسمية في الاتحاد الاسيوي ضد الهيأة الادارية للنادي.وقال المصدر، لـ"كلكامش برس"، إن "اغلب اللاعبين في نادي النجف جمعوا التواقيع لتقديم شكوى رسمية في الاتحاد الاسيوي ضد الهيأة الادارية، عن طريق محامي مصري".وأضاف، أن "الشكوى تاتي لعدم استلامهم مستحقاتهم المالية منذ اكثر من خمسة شهور".يشار إلى أن نادي النجف متوقف عن اجراء الوحدات التدريبية منذا اكثر من شهرين.

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