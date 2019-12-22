الاعلام الامني يكشف تفاصيل التعرض في بيجي

2019/12/22 | 10:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، تفاصيل التعرض الذي حصل مساء أمس على نقطة تابعة لشرطة حماية نفط بيجي، في محافظة صلاح الدين.وقالت الخلية في بيان تلقته "كلكامش برس"، إن "عناصر من عصابات داعش الإرهابية، تعرضوا مساء أمس، على نقطة تابعة لشرطة حماية نفط بيجي في خط السحل، وقد رد منتسبو النقطة على هذا التعرض، وتمكنوا من قتل إرهابي انتحاري يرتدي حزام ناسف، وأسفر الحادث عن استشهاد ٤ من عناصر الشرطة".واضاف البيان "شرعت قوة أمنية بتفتيش المنطقة وخلال هذا الواجب انفجرت عبوة ناسفة أدت الى اصابة ضابط".

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