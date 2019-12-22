بالصور.. مسيرة طلابية حاشدة تصل ساحة التحرير وسط بغداد

2019/12/22 | 10:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت مسيرة طلابية موحدة، اليوم الاحد، من امام وزارة التعليم العالي متجهة صوب ساحة التحرير معلنين استمرار الاضراب الطلابي.وعلى صعيد أخر، تظاهر الالاف من طلبة محافظة الديوانية، اليوم الأحد، في ساحة الساعة وسط مركز المحافظة لمواصلة المد الأبيض الطلابي، فيما واصل معلمو ومدرسو وطلاب مدارس قضاء الشامية، في الديوانية وطلاب جامعة المثنى، الاضراب عن […]

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