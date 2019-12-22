التقديم على راتب المعين المتفرغ

2019/12/22 | 10:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ فلنحاول فهم ما هو راتب المعين المتفرغ: للاستيعاب يجب اولا فهم قانون رقم 38 لسنة 2013 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة : تم إنشاء لجنة للتعامل مع حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، تسمى هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، والتي تشكل الإطار لتنفيذ ومراقبة تنفيذ مواد القانون 38-2013، هذه اللجنة نشطة منذ بداية عام 2016، […]

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