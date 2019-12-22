2019/12/22 | 11:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن تفاصيل التعرض الذي حصل مساء أمس على نقطة تابعة لشرطة حماية نفط بيجي، في محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان ورد لشفق نيوز "تعرض عناصر من عصابات داعش الإرهابية، مساء أمس على نقطة تابعة لشرطة حماية نفط بيجي في خط السحل، وقد رد منتسبو النقطة على هذا التعرض، وتمكنوا من قتل إرهابي انتحاري يرتدي حزام ناسف، وأسفر الحادث عن استشهاد ٤ من عناصر الشرطة".

واضاف البيان "شرعت قوة أمنية بتفتيش المنطقة وخلال هذا الواجب انفجرت عبوة ناسفة أدت الى اصابة ضابط".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلان الامني يكشف تفاصيل التعرض في بيجي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلان الامني يكشف تفاصيل التعرض في بيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).