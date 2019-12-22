بسبب صورة إماراتي يحصل على تعويض بقيمة 10 آلاف درهم

2019/12/22 | 11:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت المحكمة المدنية الكلية في دائرة محاكم رأس الخيمة، بإلزام المدعى عليها (فتاة خليجية) بأن تسدد للمدعي (شاب خليجي) 10 آلاف درهم، تعويضًا ماليًا عما أصابه من أضرار أدبية ومادية، لاتهامها بتصويره وملاحقته في مواقف أحد المراكز التجارية في إمارة رأس الخيمة، ونشر صورته عبر تطبيق «واتس أب»، وألزمتها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.ورأت المحكمة أن المدعى

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