2019/12/22 | 11:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الأحد، استقراراً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح اليوم 1200 دنانير للدولار الواحد، أي 120 ألف دينار للمائة دولار.وكانت أسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة، كالآتي:سعر البيع للدولار الواحد 1212.5 دنانير، أي 121 ألفاً و250 دينارا للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1202.5 دينار،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 22-12-2019 الاحد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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