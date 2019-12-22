يوفنتوس ضد لاتسيو صراع مثير على لقب كأس السوبر الإيطالي

2019/12/22 | 11:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإيطالية، إلى ملعب “جامعة الملك سعود” في الرياض، اليوم، الأحد، في تمام السابعة إلا ربع مساءً، لمشاهدة لقاء كأس السوبر الإيطالي الذي سيجمع بين يوفنتوس ولاتسيو.ويخوض يوفنتوس اللقاء بصفته بطل الكالتشيو، بينما توج لاتسيو بلقب الكأس بعد فوزه على أتالانتا 2-0 في المباراة النهائية.، لقاء السوبر الإيطالي للموسم

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