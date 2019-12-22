البيطرة: نجاح حملة تحصين الوقائي ضد مرض الحمى القلاعية

2019/12/22 | 11:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]أعلنت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة عن نجاح حملة التحصين الوقائي بلقاح الحمى القلاعية للأبقار والجاموس لعام ٢٠١٩.

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