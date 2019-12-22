الكربولي لرئيس الجمهورية: خرق الدستور أفضل من اختيار شخصية جدلية

2019/12/22 | 11:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه النائب محمد الكربولي، رسالة الى رئيس الجمهورية برهم صالح.

وقال الكربولي، في تغريدة له على تويتر “السيد رئيس الجمهورية المحترم، في رسالتي اليك، إن خرق الدستور خير ألف مرة من ادخال البلاد في فوضى الدماء بسبب اختيار شخصية جدلية لم يهز وجدانها رفض الشعب المعلن له”>

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