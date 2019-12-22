” العرب ” يسيطرون على الجوائز الفردية في كأس العالم للأندية

2019/12/22 | 11:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ فرض النجوم العرب أنفسهم في كأس العالم للأندية التي أقيمت في الدوحة بعدما تمكنوا من السيطرة على لقب “هداف” و”أفضل لاعب” في البطولة العالمية، التي توج فيها ليفربول الإنجليزي بطلا.وأحرز النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف “الريدز” جائزة أفضل لاعب في البطولة بنسختها الـ16 ليصبح أول عربي ينال الجائزة في البطولة العالمية.[…]

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