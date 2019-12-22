مصدر: الفتح وممثل عن برهم صالح والمحكمة الاتحادية يجتمعون بشأن اختيار رئيس الوزراء

2019/12/22 | 11:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الاحد، بأن قادة تحالف الفتح وممثلاً عن رئيس الجمهورية برهم صالح والمحكمة الاتحادية، عقدوا اجتماعاً بشأن آلية اختيار رئيس الوزراء.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "اجتماعاً عقد صباح اليوم بين الفتح وممثل عن برهم صالح من جهة والمحكمة الاتحادية من جهة اخرى، بشأن آلية اختيار رئيس الوزراء".

واضاف انه "من المفترض ان تصدر المحكمة قرارها القطعي ظهر اليوم بشأن آلية اختيار رئيس الوزراء".

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