أشرف غني يفوز بالأغلبية في الانتخابات الرئاسية الافغانية

2019/12/22 | 11:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات الأفغانية، اليوم الاحد، فوز الرئيس أشرف غني، بحسب النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأفغانية التي أجريت في نهاية أيلول الماضي.

ونقل تلفزيون "طلوع" الأفغاني عن رئيسة اللجنة حوا علام نورستاني، قولها إن "عدد أصوات الناخبين بلغ 1.9 مليون ناخب".

وبينت أن "الرئيس أشرف غني حصل على أعلى عدد من الأصوات حسب النتائج الأولية، حيث حصل على 923.868 صوت، أي ما يمثل 50.64% من الأصوات".

وشهدت الانتخابات الأفغانية، التي جرت في الثامن والعشرين من أيلول الماضي، وتنافس فيها عدد من كبار الساسة في مقدمتهم رئيس البلاد الحالي محمد أشرف غني ورئيس الجهاز التنفيذي للحكومة رئيس الوزراء عبد الله عبد الله، شهدت مشاركة شعبية ضئيلة بلغت نحو 2.7 مليونا، أي ما نسبته 25% من مجموع الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع، ويقدر بـ 9.6 مليونا.

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