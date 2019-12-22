الشركـة العامـة للسيـارات تعتـزم إنتـاج سيـارات كيـا مختلفـة الانـواع

2019/12/22 | 11:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفـت الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن عزمها إنتاج سيارات كيا في الربع الاول من العام المقبل.

وأشـار معاون

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