2019/12/22 | 11:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز- بغداد

قتلت قوات الحشد الشعبي عنصرا في عصابات داعش الارهابية واصابت اخرين بصد هجوم نفذوه في بيجي بمحافظة صلاح الدين".

بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يقتل "داعشي" بصد هجوم في بيجي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يقتل "داعشي" بصد هجوم في بيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).